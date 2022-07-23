Every GAP Store Carrying YEEZY GAP Engineered by Balenciaga
After the very first YEEZY GAP store opened in New York's Times Square, Ye confirmed plans to "soon" sell his collection at more GAP stores. What we didn't know was how soon "soon" was: as of July 23, YEEZY GAP Engineered by Balenciaga is available at 45 GAP stores across America.
There's also a hyper-limited YEEZY GAP drop planned to roll out via armored van on July 23 but that's limited to specific cities.
This wider in-store YEEZY GAP drop covers far more area.
Each GAP outpost will likely only offer a limited selection of YEEZY GAP goods, similar to the Times Square store but the entire collection is always available to order online in the meantime.
So, where can you buy YEEZY GAP? Glad you asked.
Read on for a complete list of every GAP store selling YEEZY GAP Engineered by Balenciaga in America.
15279 N SCOTTSDALE ROAD SCOTTSDALE ARIZONA 85254
165 STANFORD SHOPPING CTR PALO ALTO CALIFORNIA 94304
2855 STEVENS CREEK BLVD SANTA CLARA CALIFORNIA 95050
2159 CHESTNUT STREET SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94123
1554 REDWOOD HIGHWAY CORTE MADERA CALIFORNIA 94925
1931 WILSHIRE BLVD SANTA MONICA CALIFORNIA 90403
3333 BRISTOL STREET COSTA MESA CALIFORNIA 92626
1158 GLENDALE GALLERIA GLENDALE CALIFORNIA 91210
14006 RIVERSIDE DRIVE SHERMAN OAKS CALIFORNIA 91423
189 THE GROVE DRIVE LOS ANGELES CALIFORNIA 90036
7007 FRIARS ROAD SAN DIEGO CALIFORNIA 92108
2 FOLSOM ST SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94105
125 MAIN STREET WESTPORT CONNECTICUT 06880
19575 BISCAYNE BLVD. AVENTURA FLORIDA 33180
1001 LINCOLN ROAD MIAMI BEACH FLORIDA 33139
4200 CONROY RD ORLANDO FLORIDA 32839
3416 N SOUTHPORT AVENUE CHICAGO ILLINOIS 60657
432 OAKBROOK CENTER OAK BROOK ILLINOIS 60523
4999 OLD ORCHARD SHOPPING CENTER SKOKIE ILLINOIS 60077
1245 WORCESTER ROAD NATICK MASSACHUSETTS 01760
1178 SAINT LOUIS GALLERIA RICHMOND HEIGHTS MISSOURI 63117
1 GARDEN STATE PLAZA PARAMUS NEW JERSEY 07652
1200 MORRIS TURNPIKE SHORT HILLS NEW JERSEY 07078
1400 WILLOWBROOK MALL WAYNE NEW JERSEY 07470
1514 BROADWAY NEW YORK NEW YORK 10036
90-15 QUEENS BLVD ELMHURST NEW YORK 11373
33 MALL WALK YONKERS NEW YORK 10704
630 OLD COUNTRY ROAD GARDEN CITY NEW YORK 11530
657 3RD AVE NEW YORK NEW YORK 10017
1988 BROADWAY NEW YORK NEW YORK 10023
700 POST ROAD SCARSDALE NEW YORK 10583
156 5TH AVE NEW YORK NEW YORK 10010
4000 EASTON STATION COLUMBUS OHIO 43219
1934 UTICA SQUARE TULSA OKLAHOMA 74114
100 COULTER AVE ARDMORE PENNSYLVANIA 19003
2126 ABBOTT MARTIN ROAD NASHVILLE TENNESSEE 37215
13250 DALLAS PARKWAY DALLAS TEXAS 75240
5350 W LOVERS LANE DALLAS TEXAS 75209
5085 WESTHEIMER ROAD HOUSTON TEXAS 77056
6225 KIRBY DRIVE HOUSTON TEXAS 77005
12850 MEMORIAL DRIVE HOUSTON TEXAS 77024
7322 JONES MALTSBERGER ROAD SAN ANTONIO TEXAS 78209
4001 N LAMAR BLVD AUSTIN TEXAS 78756
7906LA TYSON'S CORNER CENTER TYSONS VIRGINIA 22102
4625 27TH AVE NE SEATTLE WASHINGTON 98105